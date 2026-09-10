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Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320

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Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3900, 4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394646
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Характеристики

Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3900, 4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х11
Вес, г.
895

Описание товара Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320

Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.

Отзывы о товаре Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320




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Характеристики
Бренд
ELP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
FS-3900, 4000
Страна производитель
Китай
Описание
Компания ELP Imaging является представителем китайской индустрии. Она специализируется на создании и распространении комплектующих частей принтера. Продукцию компании можно разделить на две категории: для ремонта оргтехники и для заправки картриджей. Совмещение приемлемой цены и хорошего качества позволило завоевать этой организации должное внимание и положительную репутацию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж ELP CT-KYO-TK-320 для Kyocera FS-3900/4000 TK-320 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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