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Картридж Kyocera TK-6115 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera TK-6115

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Картридж Kyocera TK-6115
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для ECOSYS M4125idn/ECOSYS M4132idn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196481
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для ECOSYS M4125idn/ECOSYS M4132idn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х24х8
Вес, кг.
1.35

Описание товара Картридж Kyocera TK-6115

Оригинальный картридж KYOCERA TK-6115 — высококачественный расходный материал для лазерной печати, обеспечивающий высокую производительность и надежность. Предназначен для принтеров Kyocera ECOSYS M4125idn и M4132idn и способен напечатать до 15 000 страниц. Это делает его экономичным выбором для больших объемов печати. Черный цвет картриджа гарантирует четкие и яркие отпечатки. Простая установка и прочный корпус (вес 1000 г) обеспечивают удобство использования и долговечность. Выбирайте картридж KYOCERA TK-6115 для стабильной и качественной печати в течение длительного времени.

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-6115




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Поддерживаемые модели принтеров
для ECOSYS M4125idn/ECOSYS M4132idn
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж KYOCERA TK-6115 — высококачественный расходный материал для лазерной печати, обеспечивающий высокую производительность и надежность. Предназначен для принтеров Kyocera ECOSYS M4125idn и M4132idn и способен напечатать до 15 000 страниц. Это делает его экономичным выбором для больших объемов печати. Черный цвет картриджа гарантирует четкие и яркие отпечатки. Простая установка и прочный корпус (вес 1000 г) обеспечивают удобство использования и долговечность. Выбирайте картридж KYOCERA TK-6115 для стабильной и качественной печати в течение длительного времени.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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