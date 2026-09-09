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Картридж Kyocera TK-3060 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Kyocera TK-3060

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Картридж Kyocera TK-3060
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для ECOSYS
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M3145dn, Kyocera ECOSYS M3145idn, Kyocera ECOSYS M3645dn, Kyocera ECOSYS M3645idn
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196472
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для ECOSYS
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M3145dn, Kyocera ECOSYS M3145idn, Kyocera ECOSYS M3645dn, Kyocera ECOSYS M3645idn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х12
Вес, г.
700

Описание товара Картридж Kyocera TK-3060

Kyocera TK-3060 1T02V30NL0 Оригинальный тонер-картридж Kyocera TK-3060 1T02V30NL0 создан с прицелом на линейку печатающих устройств ECOSYS. Производительность модуля за его эксплуатационный срок составляет 14 500 стандартных страниц.

Отзывы о товаре Картридж Kyocera TK-3060




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для ECOSYS
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS M3145dn, Kyocera ECOSYS M3145idn, Kyocera ECOSYS M3645dn, Kyocera ECOSYS M3645idn
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Kyocera TK-3060 1T02V30NL0 Оригинальный тонер-картридж Kyocera TK-3060 1T02V30NL0 создан с прицелом на линейку печатающих устройств ECOSYS. Производительность модуля за его эксплуатационный срок составляет 14 500 стандартных страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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