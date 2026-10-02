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Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный

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Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M252, M277
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
19 675 руб.  30 210 руб. 
Начислим 315 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный
19 675 руб. -35%
30 210 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M252, M277
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х20х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный

Комплект разработан для цветных принтеров и МФУ серий HP Color LaserJet Pro M252, M274 и M277. Включает два картриджа высокой плотности CF400X. Позволяет существенно снизить себестоимость одного отпечатка по сравнению с покупкой одиночных картриджей. Фирменный тонер HP ColorSphere 3 гарантирует профессиональное качество документов, глубокий черный цвет и четкий текст от первой до последней страницы.

Отзывы о товаре Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
Pro M252, M277
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
5600
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект разработан для цветных принтеров и МФУ серий HP Color LaserJet Pro M252, M274 и M277. Включает два картриджа высокой плотности CF400X. Позволяет существенно снизить себестоимость одного отпечатка по сравнению с покупкой одиночных картриджей. Фирменный тонер HP ColorSphere 3 гарантирует профессиональное качество документов, глубокий черный цвет и четкий текст от первой до последней страницы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный – стоимость товара 19675 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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