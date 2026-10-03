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Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой

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Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C935x
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
24000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
15 104 руб.  20 060 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 426702
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой
15 104 руб. -25%
20 060 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lexmark
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C935x
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
24000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
1.01

Описание товара Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой

Оригинальный тонер-картридж. Средняя емкость картриджа до 24 000 страниц при 5% заполнении. Совместимость Lexmark C935x. Синий(голубой) тонер картридж.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой




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Характеристики
Бренд
Lexmark
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Lexmark
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C935x
Цвет
Cyan
Ресурс печати, копий
24000
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный тонер-картридж. Средняя емкость картриджа до 24 000 страниц при 5% заполнении. Совместимость Lexmark C935x. Синий(голубой) тонер картридж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Lexmark C930H2CG голубой - стоимость товара 15104 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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