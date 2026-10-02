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Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)

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Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
фотобарабан
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B401, MB441, 451
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
25000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 392379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)
18 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
фотобарабан
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B401, MB441, 451
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
25000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
2

Описание товара Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)

Фотобарабан OKI B401/MB441/451 (25K) Оригинальный тонер-картридж с черными чернилами для устройств OKI B401/MB441/451. Ресурс: 25000 стандартных страниц.

Отзывы о товаре Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Картридж
Тип ооборудования
фотобарабан
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
B401, MB441, 451
Цвет
Black
Ресурс печати, копий
25000
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан OKI B401/MB441/451 (25K) Оригинальный тонер-картридж с черными чернилами для устройств OKI B401/MB441/451. Ресурс: 25000 стандартных страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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