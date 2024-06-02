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Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый

3 Отзывы
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Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый - фото 1
Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
  • Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый - фото 1
  • Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
9 590 руб.  16 810 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 170548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
9 590 руб. -43%
16 810 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
863

Описание товара Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый

Оригинальный лазерный картридж HP 410A (CF412A) Желтый — это высокотехнологичный расходный материал, созданный специально для цветных лазерных принтеров и МФУ серий HP LaserJet Pro M452, M477 и M377.Благодаря фирменным технологиям Hewlett-Packard, картридж обеспечивает профессиональное качество цветной печати, высокую скорость работы и защиту печатного устройства от износа.

Отзывы о товаре Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый

Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. МФУ его распознал, как родной. Хороший картридж.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошло к моему принтеру
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Тестовая печать прошла. Качество отличное.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный лазерный картридж HP 410A (CF412A) Желтый — это высокотехнологичный расходный материал, созданный специально для цветных лазерных принтеров и МФУ серий HP LaserJet Pro M452, M477 и M377.Благодаря фирменным технологиям Hewlett-Packard, картридж обеспечивает профессиональное качество цветной печати, высокую скорость работы и защиту печатного устройства от износа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2024
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. МФУ его распознал, как родной. Хороший картридж.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошло к моему принтеру
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Тестовая печать прошла. Качество отличное.


Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый – стоимость товара 9590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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