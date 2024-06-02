Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%9 590 руб. 16 810 руб.
В наличии
Код товара: 170548
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 590 руб. -43%
16 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х7
Вес, г.
863
Описание товара Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Оригинальный лазерный картридж HP 410A (CF412A) Желтый — это высокотехнологичный расходный материал, созданный специально для цветных лазерных принтеров и МФУ серий HP LaserJet Pro M452, M477 и M377.Благодаря фирменным технологиям Hewlett-Packard, картридж обеспечивает профессиональное качество цветной печати, высокую скорость работы и защиту печатного устройства от износа.
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Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LJ Pro M452, M477
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Оригинальный лазерный картридж HP 410A (CF412A) Желтый — это высокотехнологичный расходный материал, созданный специально для цветных лазерных принтеров и МФУ серий HP LaserJet Pro M452, M477 и M377.Благодаря фирменным технологиям Hewlett-Packard, картридж обеспечивает профессиональное качество цветной печати, высокую скорость работы и защиту печатного устройства от износа.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. МФУ его распознал, как родной. Хороший картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошло к моему принтеру
Достоинства:
Комментарий:
Тестовая печать прошла. Качество отличное.
Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый – стоимость товара 9590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. МФУ его распознал, как родной. Хороший картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошло к моему принтеру
Достоинства:
Комментарий:
Тестовая печать прошла. Качество отличное.