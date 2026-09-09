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Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn

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Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217445
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х17х17
Вес, г.
750

Описание товара Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn

Тонер-картридж Hi-Black (HB-TK-8115Y) для Kyocera Ecosys M8124cidn/M8130cidn, Y, 6K с чипом

Отзывы о товаре Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Hi-Black (HB-TK-8115Y) для Kyocera Ecosys M8124cidn/M8130cidn, Y, 6K с чипом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Kyocera TK-8115Y желтый (6000стр.) для Kyocera M8124cidn/M8130cidn - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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