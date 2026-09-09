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Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K)

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Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP 230DNw, SP 230SFNw
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 320509
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Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP 230DNw, SP 230SFNw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х13
Вес, г.
626

Описание товара Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K)

Тонер-картридж Ricoh SP 230L. Подходит для устройств Ricoh.

Отзывы о товаре Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K)




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Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Ricoh
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SP 230DNw, SP 230SFNw
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер-картридж Ricoh SP 230L. Подходит для устройств Ricoh.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Ricoh SP 230L (1,2K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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