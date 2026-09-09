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Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный

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Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 1
Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 2
Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
  • Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 1
  • Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 2
  • Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169937
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Характеристики

Бренд
Lexmark
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х14
Вес, кг.
1.95

Описание товара Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный

Фотобарабан для лазерного принтера. Ресурс - 60000 страниц.

Отзывы о товаре Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный




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Характеристики
Бренд
Lexmark
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан для лазерного принтера. Ресурс - 60000 страниц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Lexmark 50F0Z00 для MS310/MS410/MS510/MS610/MX310/MX410/MX510/MX511/MX611,монохромный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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