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Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525

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Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217604
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
790

Описание товара Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525

Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP 128A CE320A черный (2000стр.) для HP CM1415/CP1525 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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