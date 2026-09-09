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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа

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Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 5
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Цвет
черный
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 5
  • Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217378
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15.5

Описание товара Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа

Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V с обивкой из искусственной кожи, хромированным каркасом, хромированными подлокотниками с накладками из искусственной кожи, ограничением по весу: 120 кг.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V/BLACK черный искусственная кожа




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло Бюрократ T-8010-LOW-V с обивкой из искусственной кожи, хромированным каркасом, хромированными подлокотниками с накладками из искусственной кожи, ограничением по весу: 120 кг.


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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