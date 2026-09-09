Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/BLACK черный искусственная кожа крестовина хром
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311561
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
14.4
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/BLACK черный искусственная кожа крестовина хром
Колеса для паркета / ламината. Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи. Масса: 15,95 кг. Габариты: 88х65х25 см. Ширина сиденья: 53,5 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированная
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
искусственная кожа
Тип установки
на колесиках
Развернуть
Страна производитель
Китай
Колеса для паркета / ламината. Подлокотники металлические хромированные с накладками из искусственной кожи. Масса: 15,95 кг. Габариты: 88х65х25 см. Ширина сиденья: 53,5 см.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, из экокожи, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг
Теги товара: на колесиках, кожаные, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ KB-9N/ECO/BLACK черный искусственная кожа крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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