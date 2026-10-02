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Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа

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Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
  • Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 217267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа

Офисное кресло без подлокотников CH-330M отлично подойдет любителям лаконичности и минимализма. Стильная модель будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Офисное кресло без подлокотников CH-330M отлично подойдет любителям лаконичности и минимализма. Стильная модель будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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