Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 217267
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
9.9
Описание товара Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа
Офисное кресло без подлокотников CH-330M отлично подойдет любителям лаконичности и минимализма. Стильная модель будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете.
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Бренд
Тип товара
Компьютерные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Офисное кресло без подлокотников CH-330M отлично подойдет любителям лаконичности и минимализма. Стильная модель будет прекрасно смотреться в любом интерьере. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, до 150 кг, серые, бежевые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, тканевые, сетчатые, до 150 кг, серые, бежевые
Теги товара: кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей, без подлокотников, до 120 кг
Кресло Бюрократ CH-330M/BLACK без подлокотников черный искусственная кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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