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Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230

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Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
23000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217084
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
23000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х11х10
Вес, г.
430

Описание товара Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230

Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230

Отзывы о товаре Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
23000
Страна производитель
Китай
Описание
Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана HP 32A CF232A черный ч/б:23000стр. для HP LaserJet Pro M203/227 Ultra M230 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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