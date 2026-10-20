Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
В наличии
Код товара: 216699
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, тканевые, сетчатые, без подлокотников, до 120 кг, до 150 кг, серые
Теги товара: на колесиках, кожаные, из экокожи, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - стоимость товара 10520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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