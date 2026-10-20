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Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа

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Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216699
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа
10 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х15
Вес, кг.
15

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа

Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла руководителя
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
коричневый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресла торговой марки «Бюрократ» имеют высокие эргономические показатели и широкий спектр регулировки. При производстве используются только качественные, современные, сертифицированные комплектующие. В качестве обивки применяются различные современные материалы, такие как износостойкая ткань, экокожа и натуральная кожа. Особый шик офису придадут кресла как классического, так и современного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-993/camel светло-коричневый искусственная кожа - стоимость товара 10520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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