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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный

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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 1
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 2
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 3
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Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 5
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 6
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 7
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 8
Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 1
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 2
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 3
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 4
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 5
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 6
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 7
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 8
  • Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497710
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
17.5

Описание товара Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный

Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. Поясничная поддержка(подушка). Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники пластиковые с мягкими накладками. Крестовина пластиковая. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Бюрократ Zombie 9 черный/красный

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло. Первое уже три года использую. Взял второе детям. Покупкой доволен. Мой вес 125кг. Держит без нареканий. К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло, правда седение хотелось бы подлиннее. Ну а так все супер, механизмы все работают, материал качественный
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, в хорошей упаковке, вовремя прибыл.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал кресло, ходил в офлайн посидеть на них. Выбрал это, цена была тут на 4к ниже. Заказал, приехало без проблем. Полный комплект, газлифт, режим качения работает. Доволен.



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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерное кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в любом положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в любом положении. Поясничная поддержка(подушка). Регулировка высоты (газлифт). Подлокотники пластиковые с мягкими накладками. Крестовина пластиковая. Ограничение по весу: 181 кг. Соответствует стандарту BIFMA.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло. Первое уже три года использую. Взял второе детям. Покупкой доволен. Мой вес 125кг. Держит без нареканий. К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное кресло, правда седение хотелось бы подлиннее. Ну а так все супер, механизмы все работают, материал качественный
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, в хорошей упаковке, вовремя прибыл.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Долго выбирал кресло, ходил в офлайн посидеть на них. Выбрал это, цена была тут на 4к ниже. Заказал, приехало без проблем. Полный комплект, газлифт, режим качения работает. Доволен.


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