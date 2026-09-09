Кронштейн настенный Kromax IDEAL-2 32-90" (наклон -10°/0°, вылет 23 мм, до 55кг, черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 90
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 830 руб. 2 857 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214107
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 90
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х23х3
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кронштейн настенный Kromax IDEAL-2 32-90" (наклон -10°/0°, вылет 23 мм, до 55кг, черный)
Крепление происходит на расстоянии от стены. Такое решение поможет избежать трения. Универсальность системы крепления говорит о легкости и быстроте монтажа. Особенность модели в защите от падения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 90
Регулировка
поворотный
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Крепление происходит на расстоянии от стены. Такое решение поможет избежать трения. Универсальность системы крепления говорит о легкости и быстроте монтажа. Особенность модели в защите от падения.
Кронштейн настенный Kromax IDEAL-2 32-90" (наклон -10°/0°, вылет 23 мм, до 55кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax IDEAL-2 32-90" (наклон -10°/0°, вылет 23 мм, до 55кг, черный)