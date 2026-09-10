Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%4 130 руб. 7 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408457
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный
Кронштейн настольный для TV ULTRAMOUNTS UM503. Толщина стекла: 8 мм. Максимальная нагрузка: 40 кг. Диагональ: 32-55. Поворот влевовправо: +35°~-35°. VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Настольный кронштейн для TV с основанием из закаленного стекла. Возможность закрепить TV на разной высоте. Стеклянное основание добавляет современный штрих в декор Вашего дома. Кабель-канал поможет скрыть провода.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Кронштейн настольный для TV ULTRAMOUNTS UM503. Толщина стекла: 8 мм. Максимальная нагрузка: 40 кг. Диагональ: 32-55. Поворот влевовправо: +35°~-35°. VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Настольный кронштейн для TV с основанием из закаленного стекла. Возможность закрепить TV на разной высоте. Стеклянное основание добавляет современный штрих в декор Вашего дома. Кабель-канал поможет скрыть провода.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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