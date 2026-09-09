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Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик

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Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 1
Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 2
Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 610 руб.  3 254 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228904
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200 x 200, 300 x 300, 200 х 300, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, кг.
3.53

Описание товара Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик

Универсальное крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5071 имеет широкое основание черного цвета, предназначено оно для телевизоров, а также плазменных панелей, диагональ экрана которых колеблется в диапазоне от 37 до 55 дюймов. Максимальная масса телевизора не может превышать 45 килограммов. Угол наклона также регулируется и может доходить до 15 градусов вниз, убирая при этом блики на экране и предоставляя комфортный просмотр любимых каналов. Holder LCDS-5071 имеет подвижные салазки, которые фиксируются болтами со специальными накладками из пластика, которые как раз и скрывают соединяющие части. От стены до телевизора предусмотрено расстояние до 63 миллиметров, что позволит убрать кабель и все остальные провода. В комплекте имеется крепежный набор, который подойдет для большей части телевизоров и плазменных панелей.

Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200 x 200, 300 x 300, 200 х 300, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5071 имеет широкое основание черного цвета, предназначено оно для телевизоров, а также плазменных панелей, диагональ экрана которых колеблется в диапазоне от 37 до 55 дюймов. Максимальная масса телевизора не может превышать 45 килограммов. Угол наклона также регулируется и может доходить до 15 градусов вниз, убирая при этом блики на экране и предоставляя комфортный просмотр любимых каналов. Holder LCDS-5071 имеет подвижные салазки, которые фиксируются болтами со специальными накладками из пластика, которые как раз и скрывают соединяющие части. От стены до телевизора предусмотрено расстояние до 63 миллиметров, что позволит убрать кабель и все остальные провода. В комплекте имеется крепежный набор, который подойдет для большей части телевизоров и плазменных панелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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