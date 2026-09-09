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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 610 руб.
3 254
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228904
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200 x 200, 300 x 300, 200 х 300, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, кг.
3.53
Описание товара Кронштейн HOLDER LCDS-5071 металлик
Универсальное крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5071 имеет широкое основание черного цвета, предназначено оно для телевизоров, а также плазменных панелей, диагональ экрана которых колеблется в диапазоне от 37 до 55 дюймов. Максимальная масса телевизора не может превышать 45 килограммов. Угол наклона также регулируется и может доходить до 15 градусов вниз, убирая при этом блики на экране и предоставляя комфортный просмотр любимых каналов. Holder LCDS-5071 имеет подвижные салазки, которые фиксируются болтами со специальными накладками из пластика, которые как раз и скрывают соединяющие части. От стены до телевизора предусмотрено расстояние до 63 миллиметров, что позволит убрать кабель и все остальные провода. В комплекте имеется крепежный набор, который подойдет для большей части телевизоров и плазменных панелей.
200 x 200, 300 x 300, 200 х 300, 400 x 400, 400 x 200, 400 x 300
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальное крепление для ТВ и мониторов Holder LCDS-5071 имеет широкое основание черного цвета, предназначено оно для телевизоров, а также плазменных панелей, диагональ экрана которых колеблется в диапазоне от 37 до 55 дюймов. Максимальная масса телевизора не может превышать 45 килограммов. Угол наклона также регулируется и может доходить до 15 градусов вниз, убирая при этом блики на экране и предоставляя комфортный просмотр любимых каналов. Holder LCDS-5071 имеет подвижные салазки, которые фиксируются болтами со специальными накладками из пластика, которые как раз и скрывают соединяющие части. От стены до телевизора предусмотрено расстояние до 63 миллиметров, что позволит убрать кабель и все остальные провода. В комплекте имеется крепежный набор, который подойдет для большей части телевизоров и плазменных панелей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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