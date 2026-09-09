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Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор.

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Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка перьевая
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
  • Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 1
  • Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 2
  • Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 3
  • Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 4
  • Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207587
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2017 года
Корпус
черный, золото
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
120

Описание товара Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор.

Parker Urban - стильная ручка нового поколения, которая заставляет заново взглянуть на процесс письма в современном мире и устанавливает новые правила. Она сочетает эргономичность со стилем, обладая необычной пуле-образной формой и идеальным балансом для письма. Там где имидж - все, а качество - ключевое слово, выберите современную ручку для современной жизни. Parker Urban - создан, чтобы поражать, сконструирован, чтобы работать. Parker Urban - ультрасовременная ручка нового поколения, которая диктует стиль современного письма и меняет привычные правила. Новый вид ручек соответствует индивидуальности бренда Parker, а также отражает новейшие цветовые тенденции. Отличный утонченный декор новых моделей коллекции Parker Urban отвечает традициям Parker, создавая графический вертикальный силуэт и даря приятные тактильные ощущения. Уникальная и сенсационные отделки и цветовые решения.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручка перьевая
Дополнительно
модель 2017 года
Корпус
черный, золото
Перо
открытое
Размер пера
F (тонкое)
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Особенности
возможно использование конвертора Parker (Standart и DeLuxe) для набора чернил из флакона - приобретается отдельно, в комплект не входит
Страна производитель
Китай
Описание
Parker Urban - стильная ручка нового поколения, которая заставляет заново взглянуть на процесс письма в современном мире и устанавливает новые правила. Она сочетает эргономичность со стилем, обладая необычной пуле-образной формой и идеальным балансом для письма. Там где имидж - все, а качество - ключевое слово, выберите современную ручку для современной жизни. Parker Urban - создан, чтобы поражать, сконструирован, чтобы работать. Parker Urban - ультрасовременная ручка нового поколения, которая диктует стиль современного письма и меняет привычные правила. Новый вид ручек соответствует индивидуальности бренда Parker, а также отражает новейшие цветовые тенденции. Отличный утонченный декор новых моделей коллекции Parker Urban отвечает традициям Parker, создавая графический вертикальный силуэт и даря приятные тактильные ощущения. Уникальная и сенсационные отделки и цветовые решения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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