Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ручка перьевая Parker Urban Core F309 (1931593) Muted Black GT F перо сталь нержавеющая подар.кор.
Parker Urban - стильная ручка нового поколения, которая заставляет заново взглянуть на процесс письма в современном мире и устанавливает новые правила. Она сочетает эргономичность со стилем, обладая необычной пуле-образной формой и идеальным балансом для письма. Там где имидж - все, а качество - ключевое слово, выберите современную ручку для современной жизни. Parker Urban - создан, чтобы поражать, сконструирован, чтобы работать. Parker Urban - ультрасовременная ручка нового поколения, которая диктует стиль современного письма и меняет привычные правила. Новый вид ручек соответствует индивидуальности бренда Parker, а также отражает новейшие цветовые тенденции. Отличный утонченный декор новых моделей коллекции Parker Urban отвечает традициям Parker, создавая графический вертикальный силуэт и даря приятные тактильные ощущения. Уникальная и сенсационные отделки и цветовые решения.
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