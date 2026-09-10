Parker Jotter Color - Green, шариковая ручка, M, 2076058
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Характеристики
Описание товара Parker Jotter Color - Green, шариковая ручка, M, 2076058
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благодаря высокому качеству, прочности и соотношению цена/качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker. Ручки Parker Jotter обладая привлекательным дизайном, доступной ценой в сегменте престижных пишущих инструментов для потребителей любого возраста воплощает лучшие характеристики и преимущества бренда и остается иконой стиля Parker уже более 60 лет. Parker рад предложить легендарную ручку Parker Jotter Originals SPIRIT OF THE ’90S ярких цветов для молодой целевой аудитории. Яркие цвета легендарной ручки обязательно привлекут внимание, а узнаваемый дизайн позволит вспомнить школьные и студенческие годы.
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