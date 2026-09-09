Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки

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Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 195838
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Акустика новой линейки моделей нестандартного типоразмера 5х7 дюймов для установки в штатные места или в заднюю полку. Подходит на Ford и Mazda. Это оригинальное и бюджетное решение для тех, кто любит качественную музыку. Акустическая система представлена широкополосником и майларовым СЧ динамиком диаметром 30мм. В совокупности диапазон достигает 60Гц 20кГц. Корзины стальные, черные диффузоры из бумаги со специальной пропиткой оснащены подвесами из вспененной резины. Размер и форма диффузоров тщательно выверены для получения чистого и ровного воспроизведения средних частот и верхнего диапазона низких частот. Несомненный плюс малая посадочная глубина, что облегчает установку.
Акустика новой линейки моделей нестандартного типоразмера 5х7 дюймов для установки в штатные места или в заднюю полку. Подходит на Ford и Mazda. Это оригинальное и бюджетное решение для тех, кто любит качественную музыку. Акустическая система представлена широкополосником и майларовым СЧ динамиком диаметром 30мм. В совокупности диапазон достигает 60Гц 20кГц. Корзины стальные, черные диффузоры из бумаги со специальной пропиткой оснащены подвесами из вспененной резины. Размер и форма диффузоров тщательно выверены для получения чистого и ровного воспроизведения средних частот и верхнего диапазона низких частот. Несомненный плюс малая посадочная глубина, что облегчает установку.
Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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