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Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки

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Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 1
Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 2
Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 3
Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 4
Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 1
  • Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 2
  • Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 3
  • Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 4
  • Автоакустика ACV PB-572 5x7&quot; (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195838
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
75
Диаметр излучателя
16x10 см
Размеры в упаковке, см
33х26х10
Вес, кг.
1.68

Описание товара Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки

Акустика новой линейки моделей нестандартного типоразмера 5х7 дюймов для установки в штатные места или в заднюю полку. Подходит на Ford и Mazda. Это оригинальное и бюджетное решение для тех, кто любит качественную музыку. Акустическая система представлена широкополосником и майларовым СЧ динамиком диаметром 30мм. В совокупности диапазон достигает 60Гц 20кГц. Корзины стальные, черные диффузоры из бумаги со специальной пропиткой оснащены подвесами из вспененной резины. Размер и форма диффузоров тщательно выверены для получения чистого и ровного воспроизведения средних частот и верхнего диапазона низких частот. Несомненный плюс малая посадочная глубина, что облегчает установку.

Отзывы о товаре Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
целлюлоза
Номинальная мощность
75
Диаметр излучателя
16x10 см
Описание
Акустика новой линейки моделей нестандартного типоразмера 5х7 дюймов для установки в штатные места или в заднюю полку. Подходит на Ford и Mazda. Это оригинальное и бюджетное решение для тех, кто любит качественную музыку. Акустическая система представлена широкополосником и майларовым СЧ динамиком диаметром 30мм. В совокупности диапазон достигает 60Гц 20кГц. Корзины стальные, черные диффузоры из бумаги со специальной пропиткой оснащены подвесами из вспененной резины. Размер и форма диффузоров тщательно выверены для получения чистого и ровного воспроизведения средних частот и верхнего диапазона низких частот. Несомненный плюс малая посадочная глубина, что облегчает установку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автоакустика ACV PB-572 5x7" (12.7x17.78см) 2-х полосная акустика/75Вт/бумага, 2 колонки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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