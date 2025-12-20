Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181233
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
932
Описание товара Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q7553AS предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитФотобарабан Cactus 101R00474 CS-DR3260 ч/б:10000стр. для PH 305...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF283AD для HP LJ Pro M125nw/M127fw, черный
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитКартридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, че...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P30...
-
В наличииЦена 870 руб. 1 160 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-C057HBK черный (10000стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКартридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 800 руб.270 руб. в СплитТонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN T...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyoce...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q7553AS предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
очень достойно. самом картридже всё заводские пломбы приуставали. печатает очень хорошо. МФУ 2727hp
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! Подошёл как родной! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, очень вовремя. самое хорошее впечатление. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус используем много лет. Ничем не хуже оригинального.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подошло на hp 2015n, печатает хорошо, не марает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл, печатает, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо , на этом цене хорошее качество и работает как оригинальный товар
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, есть с чем сравнивать. а вот цена, завышена, в магазинах дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
При первой проверке пока всё хорошо. Печать чистая , чёткая. мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный! Качество товара хорошее. Рекомендую товар и продавца однозначно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Странно долгая инициализации принтера с этим картриджем. Перемигивает всеми светодиодами на панели. Качество печати вопросов не вызывает. Чёрно и чётко.
Достоинства:
Комментарий:
работает, надеюсь на указанное количество страниц..
Достоинства:
Комментарий:
отличная замена родному картриджи.Берем в офис не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж. берём не в первый раз. ресурс соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Заявленные функции выполняет, качество печати нормальное
Достоинства:
Комментарий:
Картридж отлично подошёл для HP laserjet P2015 dn. По весу соответствует заявленым 7000 страниц. Качество печати на высоте. Напечатал более 1000 страниц полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установил, но внешний вид и упаковка очень близки к оригиналу.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно изготовлено, на вес тяжелый. для этой цены все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж. Принтер принял его как родной. Печатает отлично. Сравнил с оригинальным картриджем - не нашел отличий.
Достоинства:
Комментарий:
уже не первый раз покупаю именно этот картридж на работу, принтер печатает много и хватает его на долго
Достоинства:
Комментарий:
На 2015 встал как родной, ценник приятный. Беру уже не первый раз и не одну штуку))
Достоинства:
Комментарий:
Цена сказка! Изначально хотел реанимировать свой старый оригинальный картридж HP, спустя 5-ти лет эксплуатации в домашнем режиме. Но замена фотобарабана и ролика заряда проблему не решили, ещё тонер высыпался и всё перепачкал в принтере. Поэтому для себя решил приобрести этот вариант, проблемы решились (повтор изображения на листе, черные полосы по бокам, грязная печать), фото прилагаю
Достоинства:
Комментарий:
Заглушки, защитная лента присутствуют. Принтер картридж видит, лист статистики отпечатал. На фото справа этот картридж на 7к страниц. Слева израсходованный картридж, тоже Cactus, но на 3к страниц. Смысла заправлять не вижу, всегда беру аналог от Cactus, т.к. оригинал традиционно очень дорогой
Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный
Достоинства:
Комментарий:
очень достойно. самом картридже всё заводские пломбы приуставали. печатает очень хорошо. МФУ 2727hp
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж! Подошёл как родной! Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, очень вовремя. самое хорошее впечатление. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус используем много лет. Ничем не хуже оригинального.
Достоинства:
Комментарий:
Всё подошло на hp 2015n, печатает хорошо, не марает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, подошёл, печатает, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо , на этом цене хорошее качество и работает как оригинальный товар
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, есть с чем сравнивать. а вот цена, завышена, в магазинах дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
При первой проверке пока всё хорошо. Печать чистая , чёткая. мне понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный! Качество товара хорошее. Рекомендую товар и продавца однозначно!!!
Достоинства:
Комментарий:
Странно долгая инициализации принтера с этим картриджем. Перемигивает всеми светодиодами на панели. Качество печати вопросов не вызывает. Чёрно и чётко.
Достоинства:
Комментарий:
работает, надеюсь на указанное количество страниц..
Достоинства:
Комментарий:
отличная замена родному картриджи.Берем в офис не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж. берём не в первый раз. ресурс соответствует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Заявленные функции выполняет, качество печати нормальное
Достоинства:
Комментарий:
Картридж отлично подошёл для HP laserjet P2015 dn. По весу соответствует заявленым 7000 страниц. Качество печати на высоте. Напечатал более 1000 страниц полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Пока не установил, но внешний вид и упаковка очень близки к оригиналу.
Достоинства:
Комментарий:
Добротно изготовлено, на вес тяжелый. для этой цены все отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж. Принтер принял его как родной. Печатает отлично. Сравнил с оригинальным картриджем - не нашел отличий.
Достоинства:
Комментарий:
уже не первый раз покупаю именно этот картридж на работу, принтер печатает много и хватает его на долго
Достоинства:
Комментарий:
На 2015 встал как родной, ценник приятный. Беру уже не первый раз и не одну штуку))
Достоинства:
Комментарий:
Цена сказка! Изначально хотел реанимировать свой старый оригинальный картридж HP, спустя 5-ти лет эксплуатации в домашнем режиме. Но замена фотобарабана и ролика заряда проблему не решили, ещё тонер высыпался и всё перепачкал в принтере. Поэтому для себя решил приобрести этот вариант, проблемы решились (повтор изображения на листе, черные полосы по бокам, грязная печать), фото прилагаю
Достоинства:
Комментарий:
Заглушки, защитная лента присутствуют. Принтер картридж видит, лист статистики отпечатал. На фото справа этот картридж на 7к страниц. Слева израсходованный картридж, тоже Cactus, но на 3к страниц. Смысла заправлять не вижу, всегда беру аналог от Cactus, т.к. оригинал традиционно очень дорогой