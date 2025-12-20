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Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный

23 Отзывы
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Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181233
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
932

Описание товара Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный

Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q7553AS предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный

Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Рашид Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойно. самом картридже всё заводские пломбы приуставали. печатает очень хорошо. МФУ 2727hp
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! Подошёл как родной! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, очень вовремя. самое хорошее впечатление. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Борис З.

Достоинства:


Комментарий:
Кактус используем много лет. Ничем не хуже оригинального.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Айнур В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подошло на hp 2015n, печатает хорошо, не марает
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл, печатает, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
ахмадреза а.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо , на этом цене хорошее качество и работает как оригинальный товар
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, есть с чем сравнивать. а вот цена, завышена, в магазинах дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
При первой проверке пока всё хорошо. Печать чистая , чёткая. мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Pavel S.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный! Качество товара хорошее. Рекомендую товар и продавца однозначно!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно долгая инициализации принтера с этим картриджем. Перемигивает всеми светодиодами на панели. Качество печати вопросов не вызывает. Чёрно и чётко.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Магомедкамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, надеюсь на указанное количество страниц..
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная замена родному картриджи.Берем в офис не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж. берём не в первый раз. ресурс соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленные функции выполняет, качество печати нормальное
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отлично подошёл для HP laserjet P2015 dn. По весу соответствует заявленым 7000 страниц. Качество печати на высоте. Напечатал более 1000 страниц полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установил, но внешний вид и упаковка очень близки к оригиналу.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Добротно изготовлено, на вес тяжелый. для этой цены все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Принтер принял его как родной. Печатает отлично. Сравнил с оригинальным картриджем - не нашел отличий.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
уже не первый раз покупаю именно этот картридж на работу, принтер печатает много и хватает его на долго
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
На 2015 встал как родной, ценник приятный. Беру уже не первый раз и не одну штуку))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Цена сказка! Изначально хотел реанимировать свой старый оригинальный картридж HP, спустя 5-ти лет эксплуатации в домашнем режиме. Но замена фотобарабана и ролика заряда проблему не решили, ещё тонер высыпался и всё перепачкал в принтере. Поэтому для себя решил приобрести этот вариант, проблемы решились (повтор изображения на листе, черные полосы по бокам, грязная печать), фото прилагаю
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Заглушки, защитная лента присутствуют. Принтер картридж видит, лист статистики отпечатал. На фото справа этот картридж на 7к страниц. Слева израсходованный картридж, тоже Cactus, но на 3к страниц. Смысла заправлять не вижу, всегда беру аналог от Cactus, т.к. оригинал традиционно очень дорогой



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P2014, P2015, M2727
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Совместимый лазерный картридж Cactus CS-Q7553AS предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. При печати отсутствуют видимые отличия от оригинального картриджа. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Рашид Р.

Достоинства:


Комментарий:
очень достойно. самом картридже всё заводские пломбы приуставали. печатает очень хорошо. МФУ 2727hp
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж! Подошёл как родной! Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, очень вовремя. самое хорошее впечатление. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Борис З.

Достоинства:


Комментарий:
Кактус используем много лет. Ничем не хуже оригинального.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Айнур В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё подошло на hp 2015n, печатает хорошо, не марает
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2025
Дмитрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж, подошёл, печатает, посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
ахмадреза а.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошо , на этом цене хорошее качество и работает как оригинальный товар
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
качество хорошее, есть с чем сравнивать. а вот цена, завышена, в магазинах дешевле.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
При первой проверке пока всё хорошо. Печать чистая , чёткая. мне понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Pavel S.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл хорошо упакованный! Качество товара хорошее. Рекомендую товар и продавца однозначно!!!
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Странно долгая инициализации принтера с этим картриджем. Перемигивает всеми светодиодами на панели. Качество печати вопросов не вызывает. Чёрно и чётко.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Магомедкамиль М.

Достоинства:


Комментарий:
работает, надеюсь на указанное количество страниц..
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная замена родному картриджи.Берем в офис не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший картридж. берём не в первый раз. ресурс соответствует заявленному
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заявленные функции выполняет, качество печати нормальное
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж отлично подошёл для HP laserjet P2015 dn. По весу соответствует заявленым 7000 страниц. Качество печати на высоте. Напечатал более 1000 страниц полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока не установил, но внешний вид и упаковка очень близки к оригиналу.
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Добротно изготовлено, на вес тяжелый. для этой цены все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный картридж. Принтер принял его как родной. Печатает отлично. Сравнил с оригинальным картриджем - не нашел отличий.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
уже не первый раз покупаю именно этот картридж на работу, принтер печатает много и хватает его на долго
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Александр

Достоинства:


Комментарий:
На 2015 встал как родной, ценник приятный. Беру уже не первый раз и не одну штуку))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2024
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Цена сказка! Изначально хотел реанимировать свой старый оригинальный картридж HP, спустя 5-ти лет эксплуатации в домашнем режиме. Но замена фотобарабана и ролика заряда проблему не решили, ещё тонер высыпался и всё перепачкал в принтере. Поэтому для себя решил приобрести этот вариант, проблемы решились (повтор изображения на листе, черные полосы по бокам, грязная печать), фото прилагаю
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Заглушки, защитная лента присутствуют. Принтер картридж видит, лист статистики отпечатал. На фото справа этот картридж на 7к страниц. Слева израсходованный картридж, тоже Cactus, но на 3к страниц. Смысла заправлять не вижу, всегда беру аналог от Cactus, т.к. оригинал традиционно очень дорогой


Картридж Cactus CS-Q7553AS для HP P2014/P2015/M2727, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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