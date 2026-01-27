Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
710
Описание товара Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Samsung
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
SL-C430, C430W, C480, C480W, C480FW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 1500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Достоинства:
Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Достоинства:
Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Достоинства:
Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.
Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-CLT-K404S для Samsung SL-C430/C430W/C480/C480W/C480FW, черный
Достоинства:
Комментарий:
все работает все отлично , если в начале после замены пишет что картридж не совместим, нужно полностью выключить принтер и сново включить, все перезагружается и работает
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл без проблем. Быстрая доставка, качественный товар. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, доставка быстрая. Подошел на Samsung xpressC480
Достоинства:
Комментарий:
Сначала написало что картридж неоригинальный, после перезагрузки всё ок
Достоинства:
Комментарий:
уже не впервые заказываю эти картриджи,чипы подходят,ошибку не выдаёт.цвета супер
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось раз 10 перезагруз делать что бы нормально чип определился, все норм печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо работает. Если принтер не видит картридж, надо его несколько раз вкл/выкл. и он определяет, что новый картридж
Достоинства:
Комментарий:
Работает, правда не сразу чип сработал пришлось несколько раз перезагружать принтер и переставлять картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Кактус никогда не подводил, качество достойное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
все нормально работает, в начале немного поволновался, оказывается чип воткнули не на ту позицию, переставил заработала
Достоинства:
Комментарий:
Заказываю второй раз, все подошло, отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Фото здесь хватает.Упакованно отлично.Доставка в срок.Принтер заработал.Печать чёткая.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж за свои деньги, берем не первый раз
Достоинства:
Комментарий:
Не ожидал что так быстро получу заказанный картридж, огромное спасибо за вашу заботу.
Достоинства:
Комментарий:
Фирма картриджей хорошая, продавец прислал быстро. Работает отлично беру не первый раз. Определяется принтером хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
сначала принтер писал не совместим картридж, перегрузить не помогло. Почистили контейнер для картриджей у принтера 480 w и все заработало.
Достоинства:
Комментарий:
принтер долго определял - \"картриджи не совместимы\", минут через 15 произошло чудо и все заработало. по палитре видно, что красочки можно было и добавить
Достоинства:
Комментарий:
Картриджами cactus пользуюсь не первый раз. В это раз закупила все цвета. Чёрный пришёл в коробке другого дизайна, что на мой вкус вообще не важно. Главное, что картридж был хорошо упакован, дошёл целым и невридимым. Принтером сразу определился, печатает хорошо и ярко. По прошлому опыту, эти картриджи служат долго.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж, сначала написал что несовместимый, протёр спиртом все контакты и картридж определился как оригинал. 1500 страниц как в описании, качество печати отличное, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл в отличной упаковке. Подошёл с первого раза. Не забывайте отключить принтер перед установкой картриджа! Печатает замечательно.
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришол быстро, упаковка качественная, установил всё работает печатает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Картпидж отличный,к принтеру подошёл,печать чёткая
Достоинства:
Комментарий:
Подошел. После перезагрузки принтер заработал, еак новый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел быстро, все целое. Пока не вставляла в принтер, но по виду картриджи как оригинальные
Достоинства:
Комментарий:
Не первый раз покупаю картридж этого производителя. Продавец очень оперативно отправил заказ. Упакован хорошо, не сразу распознался в моем МФУ, пришлось перезагрузить. Рекомендую и продавца, и товар.