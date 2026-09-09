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Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys

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Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
MF3010 , LBP 6000 , LBP 6000B , LBP 6020 , LBP 6020B , LBP 6030 , LBP 6030B , LBP 6030w
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250294
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
MF3010 , LBP 6000 , LBP 6000B , LBP 6020 , LBP 6020B , LBP 6030 , LBP 6030B , LBP 6030w
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х10
Вес, г.
748

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Canon производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества. В нашем ассортименте представлены расходные материалы для всех серий печатающей техники производства Кэнон, начиная от компактных домашних принтеров до высокопроизводительных профессиональных устройств серии Image Runner.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
MF3010 , LBP 6000 , LBP 6000B , LBP 6020 , LBP 6020B , LBP 6030 , LBP 6030B , LBP 6030w
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Canon производятся на ведущих фабриках работающих в соответствии с международными стандартами качества. В нашем ассортименте представлены расходные материалы для всех серий печатающей техники производства Кэнон, начиная от компактных домашних принтеров до высокопроизводительных профессиональных устройств серии Image Runner.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-C725X-MPS черный (3000стр.) для Canon LBP 6000/6020/6030B i-Sensys - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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