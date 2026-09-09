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Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый

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Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 170516
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
6950, 6960, 6970
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х2
Вес, г.
40

Описание товара Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый

Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - желтый. Ресурс - 315 страниц

Отзывы о товаре Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
6950, 6960, 6970
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - желтый. Ресурс - 315 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP 903 T6L95AE для HP OJP 6950/6960/6970, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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