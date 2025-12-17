Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 169696
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Доставка в Санкт-Петербурге
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800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х10
Вес, кг.
1.2
Описание товара Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный
Совместимый картридж CACTUS CS-PH3117 — это надежное и экономичное решение для монохромной лазерной печати, разработанное как полноценная альтернатива оригинальным расходным материалам Xerox. Картридж предназначен для использования дома и в небольших офисах, где требуется стабильное качество при минимальных затратах на каждый отпечаток.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Тип ооборудования
картридж
Совместимость
для Cactus
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3117, 3122, 3124, 3125
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Совместимый картридж CACTUS CS-PH3117 — это надежное и экономичное решение для монохромной лазерной печати, разработанное как полноценная альтернатива оригинальным расходным материалам Xerox. Картридж предназначен для использования дома и в небольших офисах, где требуется стабильное качество при минимальных затратах на каждый отпечаток.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Достоинства:
Комментарий:
Работает с принтером, без проблем. Получение через СДЕК было крайне не удобно (без паспорта товар не отдавали, нигде информации о необходимости получения паспорта не было, смс от СДЕК не приходили с кодом подтверждения).
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, картридж подошёл к принтеру. Печать прекрасная.
Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH3117 (106R01159) для Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125, черный
Достоинства:
Комментарий:
Работает с принтером, без проблем. Получение через СДЕК было крайне не удобно (без паспорта товар не отдавали, нигде информации о необходимости получения паспорта не было, смс от СДЕК не приходили с кодом подтверждения).
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, картридж подошёл к принтеру. Печать прекрасная.