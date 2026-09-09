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Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный

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Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 2
Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF8330i, MF8330, MF8350, LBP7200
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 2
  • Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169680
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF8330i, MF8330, MF8350, LBP7200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х16х12
Вес, кг.
1.12

Описание товара Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3400 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF8330i, MF8330, MF8350, LBP7200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 3400 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Cactus CS-C718BK для Canon MF8330i/MF8330/MF8350/LBP7200, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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