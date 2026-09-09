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Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный

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Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168330
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х10
Вес, кг.
1.22

Описание товара Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный

Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный
Самовывоз
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Картридж Cactus CS-PH3115 (109R00725) для Xerox Ph3115/3120/3121/3130/3131/3132, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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