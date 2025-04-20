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Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный

4 Отзывы
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Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный - фото 1
Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный - фото 1
  • Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168444
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х6
Вес, г.
245

Описание товара Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный

Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Canon.

Отзывы о товаре Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный

Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз, все устраивае
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
miha

Достоинства:


Комментарий:
ещё не заправлял, но думаю оригинал не подведёт)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила оригинальные. Упакованы в коробку. Дешевле чем в офлайн магазине
04.03.2023
Максим

Достоинства:
Оригинальный картридж по вменяемой цене



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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила для заправки картриджа, цвет - черный, для струйных принтеров Canon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Надежда В.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз, все устраивае
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
miha

Достоинства:


Комментарий:
ещё не заправлял, но думаю оригинал не подведёт)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Чернила оригинальные. Упакованы в коробку. Дешевле чем в офлайн магазине
04.03.2023
Максим

Достоинства:
Оригинальный картридж по вменяемой цене


Картридж Canon GI-490BK (0663C001) для Canon Pixma G1400/2400/3400, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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