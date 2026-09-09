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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482)

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Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 1
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 2
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 3
Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
570 руб.  660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165169
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
630

Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482)

Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender ES 3 3 м, белый, 5 розеток (99482) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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