Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, белый, 5 розеток (99481)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%540 руб. 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165165
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х25х1
Вес, г.
310
Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, белый, 5 розеток (99481)
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
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Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, белый, 5 розеток (99481) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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