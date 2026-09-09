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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255714
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Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для питания ваших устройств. Эти удлинители сочетают в себе функциональность и современный дизайн, подходящий для любого интерьера.
Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Из шести розеток пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту вашим устройствам. Также устройство оснащено встроенным предохранителем и индикатором включения, что упрощает контроль за состоянием фильтра.
Белый цвет корпуса удлинителя Power Cube подходит для большинства пространств, от кухни до офиса. Длина шнура в 5 метров обеспечивает гибкость в размещении, а предусмотренная возможность крепления на стену позволяет организовать провода наиболее удобным для вас образом.
Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 16 А и защищает подключенные приборы от короткого замыкания, предлагая высокую степень безопасности. Сетевые фильтры Power Cube – это выбор в пользу надежности и эффективной работы ваших электроприборов.
Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для питания ваших устройств. Эти удлинители сочетают в себе функциональность и современный дизайн, подходящий для любого интерьера.
Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Из шести розеток пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту вашим устройствам. Также устройство оснащено встроенным предохранителем и индикатором включения, что упрощает контроль за состоянием фильтра.
Белый цвет корпуса удлинителя Power Cube подходит для большинства пространств, от кухни до офиса. Длина шнура в 5 метров обеспечивает гибкость в размещении, а предусмотренная возможность крепления на стену позволяет организовать провода наиболее удобным для вас образом.
Устройство поддерживает максимальный ток нагрузки 16 А и защищает подключенные приборы от короткого замыкания, предлагая высокую степень безопасности. Сетевые фильтры Power Cube – это выбор в пользу надежности и эффективной работы ваших электроприборов.
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-5М-WHITE 5м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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