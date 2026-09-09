Top.Mail.Ru
Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Тайминги
17-17-17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 153892
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO)

Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R744G2400S1S-UO — это устройство оперативной памяти объёмом 4 ГБ, предназначенное для использования в ноутбуках и других устройствах с разъёмом SO DIMM.

Отзывы о товаре Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
2400
Показатель скорости
PC4-19200
Тайминги
17-17-17
Напряжение питания
1, 2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль памяти AMD Radeon™ R7 Performance Series Black R744G2400S1S-UO — это устройство оперативной памяти объёмом 4 ГБ, предназначенное для использования в ноутбуках и других устройствах с разъёмом SO DIMM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память SO-DIMM DDR4 AMD 4Gb 2400MHz (R744G2400S1S-UO) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...