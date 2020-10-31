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Радиатор Масляный Oasis Ut-20.

Артикул: 116274
Радиатор Масляный Oasis Ut-20
3 080 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 116274
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOasis
Тип товараМасляный радиатор
Напряжение, В220/230 В
Количество секций9
Мощность обогрева2000 Вт
Площадь обогрева20 м2
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеотключение при перегреве
Потребляемая энергия2000 Вт
Тип установкиНапольный
Вес, кг6.5
масляный радиатор, мощность обогрева 2000 Вт, число секций: 9, регулировка температуры, термостат, колеса для перемещения


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Радиатор Масляный Oasis Ut-20. - данный товар вы можете купить по цене по цене 3080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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