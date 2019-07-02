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Главная Портативная техника MP3-плееры Sony Цифровой плеер Sony NWZ-B183F Walkman - 4Gb Blue

Цифровой плеер Sony NWZ-B183F Walkman - 4Gb Blue

(1)
Артикул: 113751
Цифровой плеер Sony NWZ-B183F Walkman - 4Gb Blue
5 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 113751
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараЦифровой плеер
Диагональ экрана, дюйм1
материал корпуса - металл, вес - 30 г


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Дизайн
2. Время работы
3. Удобство
4. Ничего лишнего

Недостатки:
нет.

Комментарий:
Простой и удобный плеер для тех,кому от плеера нужна автономность и больше ничего

Самовывоз невозможен
Цифровой плеер Sony NWZ-B183F Walkman - 4Gb Blue - по цене 5100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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