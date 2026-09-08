Плеер Flash Digma R3 8Gb черный
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Характеристики
Тип товара
Портативный медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 147975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативный медиаплеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
0.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
93
Описание товара Плеер Flash Digma R3 8Gb черный
Портативный MP3 плеер Digma R3 очень маленький и легкий, крепится на одежду при помощи клипсы. Помимо проигрывания мелодий, записанных в формате MP3, WMA, WAV, его можно использовать для прослушивания радио и как диктофон., Digma R3 наделен 8 ГБ памяти, еще 32 ГБ можно получить после установки microSD-карты. На небольшом LCD-дисплее отображается меню и выбранный режим работы. Навигация осуществляется с помощью кнопок на корпусе. Питается плеер от встроенного Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает до 20 часов непрерывной работы.
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Бренд
Тип товара
Портативный медиаплеер
Bluetooth
нет
FM-тюнер
нет
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
0.8
Объем встроенной памяти, Гб
8
Поддержка FLAC
нет
Проигрывание видео
нет
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
черный
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Страна производитель
Китай
Портативный MP3 плеер Digma R3 очень маленький и легкий, крепится на одежду при помощи клипсы. Помимо проигрывания мелодий, записанных в формате MP3, WMA, WAV, его можно использовать для прослушивания радио и как диктофон., Digma R3 наделен 8 ГБ памяти, еще 32 ГБ можно получить после установки microSD-карты. На небольшом LCD-дисплее отображается меню и выбранный режим работы. Навигация осуществляется с помощью кнопок на корпусе. Питается плеер от встроенного Li-Pol аккумулятора, который обеспечивает до 20 часов непрерывной работы.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, с радио
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