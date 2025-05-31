Цифровой плеер Digma Z4 16GB Black
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Характеристики
Тип товара
Цифровой плеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 191188
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Объем встроенной памяти, Гб
16
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х3
Вес, г.
103
Описание товара Цифровой плеер Digma Z4 16GB Black
Оригинальный Hi-Fi плеер Digma Z4 в пластиковом чёрном корпусе с высоким качеством звука, FM-радио и встроенным диктофоном.
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Теги товара: с microSD
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Бренд
Тип товара
Цифровой плеер
Bluetooth
да
Водонепроницаемый корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
1.5
Объем встроенной памяти, Гб
16
Поддержка FLAC
да
Проигрывание видео
да
Сенсорный экран
нет
Тип слота для карты памяти
microSD
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Оригинальный Hi-Fi плеер Digma Z4 в пластиковом чёрном корпусе с высоким качеством звука, FM-радио и встроенным диктофоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с радио
Теги товара: с microSD
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, 8 гб, с радио
Теги товара: с microSD
Достоинства:
Комментарий:
понравился используем постоянно
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целым, соответствует фото и описанию. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер замечательный, выход звука качественнее, чем из телефона. Можно увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения. Купил 2ой раз, мне кажется за такую цену, и удобство - очень оптимальный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрный, хорошо крепится к одежде клипсой. По функциям претензий в принципе нет. Хотя например воспроизведение видео и текста кажется лишним на таком маленьком экране, вместо этого можно было бы добавить чего-нибудь полезнее. 16гб памяти достаточно для большого количества музыки. Жаль что нельзя управлять клавишами при заблокированном экране, надо сначала нажимать один раз чтобы он загорелся. Из минусов - конструкция кажется довольно хлипкой, особенно кнопки влево-вправо, как будто шатаются -надеюсь не отвалятся.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой плеер, жалко нельзя поменять картинку на аудио
Достоинства:
Комментарий:
моя любимая малютка! незаменим в поездки и прогулки)
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании. Был похожий но без блютуза.
Достоинства:
Комментарий:
замечательный плеер, пользуюсь подобным с 2015 года и очень довольна Прекрасный плеер для прослушивания аудиокниг Купила в этот раз по достаточно привлекательной цене
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, даже не ожидала. Звук очень хороший. Помещается в него очень много всего. Слушаю с наушниками JBL через bluetooth, подключилась не сразу, уже думала не получится, пишут, что с этими наушниками бывают проблемы. Подключалась раз 20 без результата, а потом, раз, и подключилась. Теперь подхватывает автоматом. Размер экрана конечно маловат, меню видно плохо, найти нужный трек не просто - это минус. Но, все равно такой маленький размер удобен, в любом кармане не мешает. А правильно формировать папки с треками, чтобы все звучало в нужном порядке и легко находилось я научилась еще в борьбе с аудиосистемой в машине.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер классный. Пользовался предыдущей версией более 6 лет. Надеюсь и этот прослужит не меньше. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий, для бега отлично)
Достоинства:
Комментарий:
отличный плеер за свою цену. заряд держит долго, удобный и компактный. всём рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плеер, удобное и понятное управление.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер купила для аудиокниг. Можно загрузить до 70 книг, заряда хватает на 2-3 дня (около 20 часов). Мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда все на высоком уровне !!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Посмотрим, как будет дальше себя вести во время эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мп3 плеер, так что сравнивать не с чем. Но мне очень понравился. Управление удобное, собран хорошо. Флэшку на 128гб в него воткнул со всей коллекцией музыки, читает нормально. А громкий, мне чуть уши с первого раза не порвал! В общем, Digma молодцы. Хорошие вещи делают. Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
плеер нормальный, сыну понравился
Достоинства:
Комментарий:
Отличный проигрыватель. Был уже такой, но утопил. По сравнению с предыдущим: type-c вместо microusb, судя по всему-увеличена ёмкость аккумулятора. Качество звука хорошее. В общем твёрдые пять баллов!
Достоинства:
Комментарий:
КАк раз то, что надо! Всё понятно, на русском. Пользоваться легко. Видео и фото для такого маленького экрана конечно лишнее, а вот аудиафайлы слушать улобно.
Достоинства:
Комментарий:
Играет. Качество звука = цена. Радио ловит. Интерфейс очень удобный.
Достоинства:
Комментарий:
купила мужу пользуется говорит в принципе норм есть мелкие недостатки не может правильно поместить нужную книгу в список
Достоинства:
Комментарий:
все нравится. все работает подключается по блютузу очень легко и хорошо. единственный минус пока не понял или так нельзя создавать самому плейлисты и называть их как хочешь
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь, сыну понравился
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в отличном состоянии. мп3 мп4 видео. всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. Долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
По моему лучший плеер. Взял второй.Звук хороший, память 16 Гб + можно вставить карту памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер малышка невесомый, свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
очень прикольный плеер. звучание удивило, с простыми наушниками отличный звук.
Достоинства:
Комментарий:
брал сыну в армию ещё не отправил первое впечатление отличное
Цифровой плеер Digma Z4 16GB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Цифровой плеер Digma Z4 16GB Black
Достоинства:
Комментарий:
понравился используем постоянно
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целым, соответствует фото и описанию. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер замечательный, выход звука качественнее, чем из телефона. Можно увеличивать или уменьшать скорость воспроизведения. Купил 2ой раз, мне кажется за такую цену, и удобство - очень оптимальный вариант.
Достоинства:
Комментарий:
Миниатюрный, хорошо крепится к одежде клипсой. По функциям претензий в принципе нет. Хотя например воспроизведение видео и текста кажется лишним на таком маленьком экране, вместо этого можно было бы добавить чего-нибудь полезнее. 16гб памяти достаточно для большого количества музыки. Жаль что нельзя управлять клавишами при заблокированном экране, надо сначала нажимать один раз чтобы он загорелся. Из минусов - конструкция кажется довольно хлипкой, особенно кнопки влево-вправо, как будто шатаются -надеюсь не отвалятся.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой плеер, жалко нельзя поменять картинку на аудио
Достоинства:
Комментарий:
моя любимая малютка! незаменим в поездки и прогулки)
Достоинства:
Комментарий:
Всё как в описании. Был похожий но без блютуза.
Достоинства:
Комментарий:
замечательный плеер, пользуюсь подобным с 2015 года и очень довольна Прекрасный плеер для прослушивания аудиокниг Купила в этот раз по достаточно привлекательной цене
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился, даже не ожидала. Звук очень хороший. Помещается в него очень много всего. Слушаю с наушниками JBL через bluetooth, подключилась не сразу, уже думала не получится, пишут, что с этими наушниками бывают проблемы. Подключалась раз 20 без результата, а потом, раз, и подключилась. Теперь подхватывает автоматом. Размер экрана конечно маловат, меню видно плохо, найти нужный трек не просто - это минус. Но, все равно такой маленький размер удобен, в любом кармане не мешает. А правильно формировать папки с треками, чтобы все звучало в нужном порядке и легко находилось я научилась еще в борьбе с аудиосистемой в машине.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер классный. Пользовался предыдущей версией более 6 лет. Надеюсь и этот прослужит не меньше. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, легкий, для бега отлично)
Достоинства:
Комментарий:
отличный плеер за свою цену. заряд держит долго, удобный и компактный. всём рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный плеер, удобное и понятное управление.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер купила для аудиокниг. Можно загрузить до 70 книг, заряда хватает на 2-3 дня (около 20 часов). Мне понравился.
Достоинства:
Комментарий:
как всегда все на высоком уровне !!!
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Посмотрим, как будет дальше себя вести во время эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Первый мп3 плеер, так что сравнивать не с чем. Но мне очень понравился. Управление удобное, собран хорошо. Флэшку на 128гб в него воткнул со всей коллекцией музыки, читает нормально. А громкий, мне чуть уши с первого раза не порвал! В общем, Digma молодцы. Хорошие вещи делают. Продавцу спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
плеер нормальный, сыну понравился
Достоинства:
Комментарий:
Отличный проигрыватель. Был уже такой, но утопил. По сравнению с предыдущим: type-c вместо microusb, судя по всему-увеличена ёмкость аккумулятора. Качество звука хорошее. В общем твёрдые пять баллов!
Достоинства:
Комментарий:
КАк раз то, что надо! Всё понятно, на русском. Пользоваться легко. Видео и фото для такого маленького экрана конечно лишнее, а вот аудиафайлы слушать улобно.
Достоинства:
Комментарий:
Играет. Качество звука = цена. Радио ловит. Интерфейс очень удобный.
Достоинства:
Комментарий:
купила мужу пользуется говорит в принципе норм есть мелкие недостатки не может правильно поместить нужную книгу в список
Достоинства:
Комментарий:
все нравится. все работает подключается по блютузу очень легко и хорошо. единственный минус пока не понял или так нельзя создавать самому плейлисты и называть их как хочешь
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь, сыну понравился
Достоинства:
Комментарий:
всё пришло в отличном состоянии. мп3 мп4 видео. всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший звук. Долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
По моему лучший плеер. Взял второй.Звук хороший, память 16 Гб + можно вставить карту памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Плеер малышка невесомый, свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
очень прикольный плеер. звучание удивило, с простыми наушниками отличный звук.
Достоинства:
Комментарий:
брал сыну в армию ещё не отправил первое впечатление отличное