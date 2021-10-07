Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание от сети
да
Разъем для наушников
есть
Входы
линейный
Тип акустической системы
2
Суммарная мощность
28
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
10 000 руб.
12 860
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 109736
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Описание товара Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт
Выпустив систему GigaWorks T20 Series II, компания Creative подняла проектирование динамиков еще на одну ступень. Эта новая двухкомпонентная система с глянцевой черной поверхностью, созданная на базе получившего мировое признание процессора, была тщательно усовершенствована как внешне, так и в части акустических возможностей, демонстируя поистине ошеломляющие характеристики. Высококачественные среднечастотные и высокочастотные динамики системы GigaWorks T20 Series II, обеспечивающие хорошо сбалансированный звук, дополняющийся с помощью технологии Creative BasXPort мощными басами без использования сабвуфера, откроют Вам, как великолепно может звучать Ваша музыка. Два входа позволяют одновременно подсоединять компьютер и MP3-плеер без необходимости отсоединения и подсоединения кабелей.
Отзывы о товаре Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт
Кирилл
Достоинства:
Приятные на вид, неплохие средние и высокие частоты для такого типа устройств. Умеют играть реально громко.
Недостатки:
Дикие, гудящие, гулкие, абсолютно не контролируемые басы. Допускаю, что влияет их расположение, может, поверхность стола резонирует или еще что, выкрутил положение ручки bass на минимум, заткнул фазоинвертор поролоном, стало чуть лучше. Тихо играть не умеют, сидя перед монитором, колонки по бокам, бьет по ушам.
Комментарий:
Дико распиаренная по непонятной мне причине модель, а ведь многие в обзорах называют их чуть ли не лучшей моделью компьютерных колонок. Троечка из пяти, да и то за внешний вид. Звук некомфортный.
Выпустив систему GigaWorks T20 Series II, компания Creative подняла проектирование динамиков еще на одну ступень. Эта новая двухкомпонентная система с глянцевой черной поверхностью, созданная на базе получившего мировое признание процессора, была тщательно усовершенствована как внешне, так и в части акустических возможностей, демонстируя поистине ошеломляющие характеристики. Высококачественные среднечастотные и высокочастотные динамики системы GigaWorks T20 Series II, обеспечивающие хорошо сбалансированный звук, дополняющийся с помощью технологии Creative BasXPort мощными басами без использования сабвуфера, откроют Вам, как великолепно может звучать Ваша музыка. Два входа позволяют одновременно подсоединять компьютер и MP3-плеер без необходимости отсоединения и подсоединения кабелей.
Достоинства:
Приятные на вид, неплохие средние и высокие частоты для такого типа устройств. Умеют играть реально громко.
Недостатки:
Дикие, гудящие, гулкие, абсолютно не контролируемые басы. Допускаю, что влияет их расположение, может, поверхность стола резонирует или еще что, выкрутил положение ручки bass на минимум, заткнул фазоинвертор поролоном, стало чуть лучше. Тихо играть не умеют, сидя перед монитором, колонки по бокам, бьет по ушам.
Комментарий:
Дико распиаренная по непонятной мне причине модель, а ведь многие в обзорах называют их чуть ли не лучшей моделью компьютерных колонок. Троечка из пяти, да и то за внешний вид. Звук некомфортный.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки Creative GigaWorks T20 series II 2.0 черный 28Вт
Достоинства:
Приятные на вид, неплохие средние и высокие частоты для такого типа устройств. Умеют играть реально громко.
Недостатки:
Дикие, гудящие, гулкие, абсолютно не контролируемые басы. Допускаю, что влияет их расположение, может, поверхность стола резонирует или еще что, выкрутил положение ручки bass на минимум, заткнул фазоинвертор поролоном, стало чуть лучше. Тихо играть не умеют, сидя перед монитором, колонки по бокам, бьет по ушам.
Комментарий:
Дико распиаренная по непонятной мне причине модель, а ведь многие в обзорах называют их чуть ли не лучшей моделью компьютерных колонок. Троечка из пяти, да и то за внешний вид. Звук некомфортный.