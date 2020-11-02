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Перфоратор Sturm! RH25921P

Артикул: 93295
  • Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 1
  • Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 2
  • Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 3
Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 1
Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 2
Перфоратор Sturm! RH25921P - фото 3
5 660 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 93295
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 14 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSturm!
Тип товараПерфораторы
Реверсда
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Дополнительные щетки в комплектеда
Режим шуруповертада
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Макс. энергия удара3 Дж
Минимальный диаметр патрона10 мм
Режим сверлениеда
Режим долблениеда
Потребляемая мощность920 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокда
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Питаниесеть
Пылесборникнет
Предохранительная муфтанет
Блокировка кнопки включенияда
Ограничитель глубины сверленияесть
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см30
Длина, см43
Высота, см11
Вес, кг4.9
Три режима работы. Мощность - 920 Вт. Сила удара - 3 Дж


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Перфоратор Sturm! RH25921P - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5660 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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