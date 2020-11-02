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Фрезер DeWalt DW621

Артикул: 92891
  • Фрезер DeWalt DW621 - фото 1
  • Фрезер DeWalt DW621 - фото 2
  • Фрезер DeWalt DW621 - фото 3
Фрезер DeWalt DW621 - фото 1
Фрезер DeWalt DW621 - фото 2
Фрезер DeWalt DW621 - фото 3
24 560 руб. 
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+ 497 КэтКоинов
Артикул: 92891
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 094 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте8 мм
Подключение пылесосаесть
Фиксация шпинделяда
Уровень шума86 дБ
Глубина фрезирования55 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин24000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин8000
В кейсенет
Подсветканет
Плавный пускесть
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростинет
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт1100
Длина, см31.5
Ширина, см18
Высота, см37
Вес, кг5.94
универсальный, мощность - 1100 Вт, скорость - 24000 об./мин.


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Самовывоз невозможен
Фрезер DeWalt DW621 - данный товар вы можете купить по цене по цене 24560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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