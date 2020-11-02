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Насосная станция Metabo HWW 4500/25 INOX (600974000)

Артикул: 81802
Насосная станция Metabo HWW 4500/25 INOX (600974000)
16 000 руб. 
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+ 299 КэтКоинов
Артикул: 81802
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 667 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараНасосная станция
Потребляемая мощность1300 Вт
Максимальный напор48 м
Объем гидробака24 л
Пропускная способность4500 л/ч
Длина, см48.4
Ширина, см30.7
Высота, см60
Вес, кг19.7
Цельная система компактных размеров со встроенным фильтром и обратным клапаном для облегчения монтажа. Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды. Манометрический переключатель для автоматического активирования насосной станции при повышении потребности в воде.


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Самовывоз невозможен
Насосная станция Metabo HWW 4500/25 INOX (600974000) - по цене 16000 руб. в Ростове-на-Дону. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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