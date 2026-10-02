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Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-800-Ч предназначена для стабильной подачи жидкости. Имеет пропускную способность 55 литров в минуту.
Удобна и безопасна в использовании.
Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода.
Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.
Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя;
Малошумная работа;
Чугунный корпус - долговечность насоса;
Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением;
Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды;
Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;
Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM;
Высокая производительность - 55 литров в минуту;
Длительное использование;
Высокий уровень подъёма - 40 метров;
IPX4 - защита от пыли и влаги.
Насосная станция;
Инструкция по безопасности;
Руководство по эксплуатации;
Коробка.
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-800-Ч предназначена для стабильной подачи жидкости. Имеет пропускную способность 55 литров в минуту.
Удобна и безопасна в использовании.
Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода.
Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.
Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя;
Малошумная работа;
Чугунный корпус - долговечность насоса;
Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением;
Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды;
Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;
Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM;
Высокая производительность - 55 литров в минуту;
Длительное использование;
Высокий уровень подъёма - 40 метров;
IPX4 - защита от пыли и влаги.
Насосная станция;
Инструкция по безопасности;
Руководство по эксплуатации;
Коробка.
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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