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Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч

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Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 1
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 2
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 3
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 4
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 5
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 6
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 7
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 8
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 9
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 1
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 2
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 3
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 4
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 5
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 6
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 7
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 8
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 9
  • Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
13 160 руб.  17 388 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266895
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч
13 160 руб. -24%
17 388 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
40
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
800
Пропускная способность
55 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
26
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
16.3

Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч

Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-800-Ч предназначена для стабильной подачи жидкости. Имеет пропускную способность 55 литров в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса. Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя; Малошумная работа; Чугунный корпус - долговечность насоса; Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением; Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды; Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки; Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM; Высокая производительность - 55 литров в минуту; Длительное использование; Высокий уровень подъёма - 40 метров; IPX4 - защита от пыли и влаги. Насосная станция; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
50
Максимальный напор
40
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
800
Пропускная способность
55 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
26
Описание
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-800-Ч предназначена для стабильной подачи жидкости. Имеет пропускную способность 55 литров в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса. Термозащита - предохранитель отключает насос при перегреве двигателя; Малошумная работа; Чугунный корпус - долговечность насоса; Манометр высокого качества точности обеспечивает контроль за давлением; Гидроаккумулятор из стали толщиной 1 мм поддерживает постоянное давление воды; Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки; Мембрана гидроаккумулятора выполнена из высококачественного каучука EPDM; Высокая производительность - 55 литров в минуту; Длительное использование; Высокий уровень подъёма - 40 метров; IPX4 - защита от пыли и влаги. Насосная станция; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станция насосная Зубр НАС-М3-800-Ч - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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