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Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel

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Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 1
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 2
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 3
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 4
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 5
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 6
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 7
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 8
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 9
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 10
Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 1
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 2
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 3
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 4
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 5
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 6
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 7
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 8
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 9
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 10
  • Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун// Denzel - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 225 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х47х47
Вес, кг.
15.5

Описание товара Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel

Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.

Отзывы о товаре Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Страна производитель
Китай
Описание
Насосная станция Denzel PS1100С 97215 работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания. Наличие манометра позволяет визуально контролировать уровень давления воды на выходе. Вместительный бак, используя внутренние запасы, экономит электроэнергию, так как запуск двигателя не потребуется, если необходим малый объем воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PS1100С, 1100 Вт, 4500 л/ч, ресивер 24 л, напор 46 м, чугун Denzel – стоимость товара 14050 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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