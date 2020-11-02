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Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic

Артикул: 66194
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 3
Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 1
Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 2
Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - фото 3
7 830 руб. 
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+ 187 КэтКоинов
Артикул: 66194
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания клавиатуры1хААА
Источник питания мыши1xAAA
Количество клавиш104
Комплектацияклавиатура, мышь
Назначениедля настольного компьютера
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи10 м
Разрешение оптического сенсора1000 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
беспроводные клавиатура и мышь, интерфейс USB, для настольного компьютера, эргономическая клавиатура, клавиш: 104, светодиодная мышь, 3 клавиши


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Набор клавиатура+мышь Microsoft Sculpt Ergonomic - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 7830 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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