Дрель-шуруповерт аккумуляторная Hikoki (Hitachi) DS10DAL

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Hikoki (Hitachi)
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|10.8
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|36 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|0.8 мм
|Макс. диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления дерева
|29 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Длина, см
|17
|Производитель
|Hitachi
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Напряжение аккумулятора, В
|10.8
|Емкость аккумулятора, А*ч
|1.5
|Число ступеней крутящего момента
|21+1
|Max диаметр сверления (металл), мм
|10
|Max диаметр сверления (дерево), мм
|29
|Max крутящий момент, Нм
|36
|Частота вращения шпинделя, об/мин
|1300
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Блокировка шпинделя
|Да
|Вес, кг
|1.2
|Вес брутто, кг
|1.7
|Модель
|DS10DAL
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