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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Штативы и моноподы Штативы Manfrotto Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой ( красный), шт

Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой ( красный), шт

Артикул: 230226
Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой ( красный), шт
4 060 руб. 
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+ 67 КэтКоинов
Артикул: 230226
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендManfrotto
Тип товараТрипод настольный
Максимальная нагрузка, кг2.5
Головка в комплектеесть
Сменная площадканет
Материалалюминий
Уровеньнет
Длина в сложенном состоянии, см23
Минимальная рабочая высота, см6
Количество секций в штанге2
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см19.5
Вес, кг0.267
PIXI EVO - новое поколение уже существующих мини-штативов PIXI. PIXI EVO был разработан как портативная и легкая опора для камер с более крупными объективами. Его широкий набор функций обеспечивает множество вариантов постановки кадра, при этом он чрезвычайно надежный и прочный. PIXI EVO имеет два варианта угла наклона ног с выдвижным селектором, что позволяет снимать с самой низкой точки. Еще одной инновацией стали двухсекционные ноги, регулируемые в 5ти положениях для неровных поверхностей, такое позиционирование штатива дает возможность снимать пейзажи и архитектуру с максимальной стабильностью. PIXI EVO также позволяет снимать в портретном режиме, обеспечивая наклон камеры в 90°. Вы сможете сделать превосходные кадры, не теряя в стабильности и точности.


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Самовывоз невозможен
Штатив Manfrotto MTPIXIEVO-RD Pixi Evo настольный штатив с головкой ( красный), шт - купить по цене 4060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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