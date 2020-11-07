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Дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 12-2

Артикул: 218084
Дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 12-2
4 890 руб. 
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+ 85 КэтКоинов
Артикул: 218084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент22
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона6
Макс. диаметр сверления дерева20
Макс. диаметр сверления металла8
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см10,1
Ширина, см29,1
Высота, см33,8
Вес, кг0,95
Безударный шуруповерт Bosch EasyDrill 12-2 очень удобен в эксплуатации: вы по достоинству оцените как невысокую массу инструмента (она равна лишь 950 г), так и эргономичную форму рукоятки модели. Шуруповерт получает питание от аккумулятора. Это значит, что использовать устройство вы сможете везде, где это будет необходимо, в том числе в помещениях, где отсутствует электричество. Напряжение аккумулятора составляет сравнительно высокие 12 В. Емкость батареи равна 2.5 А/ч. Благодаря наличию индикатора заряда аккумулятора вы сможете обезопасить себя от неожиданностей, связанных с невозможностью использовать инструмент.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт Bosch EasyDrill 12-2 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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