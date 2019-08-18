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Самокат Y-SCOO RT MINI A5 SIMPLE (red с цветными колесами)

(1)
Артикул: 75348
Распродажа самокатов со скидкой 15%
Самокат Y-SCOO RT MINI SIMPLE A5 red
2 310 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 75348
В наличии
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БрендY-scoo
Тип товараСамокаты детские
Количество колестрехколесный
Цветкрасный
Складнойда
Высота рулевой стойки52 см
Максимальная нагрузка30 кг
Рекомендуемый возраст2+
Размер деки32x11 см
Класс подшипникаABEC 1
Материал колесполиуретан
Сиденьенет
Самокат Y-SCOO RT MINI SIMPLE A5. Для малышей от 2 лет. Без амортизатора. Вес: 1.5 кг.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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18.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
- легкий
- удобный
- быстрый

Недостатки:
В передних колесах между подшипниками нет втулок, поэтому при затяжке на внутренние кольца подшипников действует большая осевая нагрузка, в результате они разваливаются и колеса откручиваются. Втулки, которые продаются в наборе с подшипниками для самокатов и роликов, подходят только к заднему колесу. В передних колеса вместо втулок использовал внутренние кольца от развалившехся подшипников - подходят идеально.

Комментарий:
Сын катается с 3 лет - ему самокат очень нравится.

Самовывоз невозможен
Самокат Y-SCOO RT MINI A5 SIMPLE (red с цветными колесами) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2310 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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